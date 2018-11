Europa League live: Red Bull Salzburg - RB Leipzig

Für Red Bull Salzburg liegt das Sechzehntelfinalticket der Fußball-Europa-League zum Abholen bereit. Im zweiten Prestigeduell mit dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig am Donnerstag (18.55 Uhr) in Wals-Siezenheim reicht den "Bullen" ein Remis zum Weiterkommen. Die Aussichten dafür sind für den in der Liga unangefochtenen und in der Europa League noch makellosen österreichischen Meister sehr gut.

"Wir brauchen einen Punkt und ich glaube, dass Leipzig zwei Siege brauchen wird, um in die nächste Runde zu kommen", sagte Salzburg-Coach Marco Rose zur Ausgangslage. Der deutsche Bundesligist liegt sechs Zähler hinter Salzburg und punktgleich mit Celtic Glasgow auf Rang zwei. "Ein Sieg würde für uns die Qualifikation für die nächste Runde bedeuten, das ist das Allerwichtigste. Es wäre aber keine besondere Genugtuung für mich", gab Rose Einblick.