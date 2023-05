Europa-League-Finale: Die Hauptdarsteller auf der Nebenbühne

Dürfte der FC Sevilla einen eigenen Wettbewerb ins Leben rufen, es würde am Ende wohl genau die Europa League rauskommen. Auf dieser Nebenbühne der elitären Champions League sind die Andalusier Hauptdarsteller, sechs Mal stand der FC Sevilla bislang im Endspiel des Wettbewerbs, sechs Mal haben die Spanier es gewonnen – so häufig wie kein anderer Klub.

Und trotzdem sollte man das Endspiel am Mittwoch in Budapest gegen AS Roma nicht vorschnell als gmahde Wiesn einstufen.