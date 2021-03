Das Top-Talent traf für Manchester, ein Routinier rettet Milan

Der Stürmer von der Elfenbeinküste war United zu Jahresbeginn 21 Millionen Euro Ablöse an Atalanta wert.

Topscorer Bruno Fernandes

Der präzise Pass zum Premierentreffer Diallos kam von Spielmacher Bruno Fernandes. Der Portugiese kommt in 27 Europa-League-Auftritten bereits auf 25 Torbeteiligungen.

Ganz nahe war die Führung schon nach 38 Minuten: Maguire beförderte den Ball aus knapp einem Meter an die Stange.

Milan belohnt sich

Ansonsten war Milan ohne den verletzten Ibrahimovic gefährlicher. Nach nur zehn Minuten waren schon zwei Tore durch den VAR annulliert worden.

Richtig britisch wurde es in Halbzeit zwei: Starker Regen klopfte auf die Tribünen des Theatre of Dreams. Tore fielen in der regulären Spielzeit nicht mehr. Doch in der Nachspielzeit kamen die Mailänder noch zu einem Eckball. Und Routinier Simon Kjaer war zur Stelle. Der 31-jährige Däne köpfelte zum 1:1-Endstand ein.

Das Rückspiel in einer Woche verspricht Spannung.