ÖFB-Team in WM-Quali womöglich ohne Deutschland-Legionäre

Man stelle sich einmal die österreichische Fußball-Nationalmannschaft ohne David Alaba, Marcel Sabitzer, Martin Hinteregger, Xaver Schlager, Stefan Lainer oder Christoph Baumgartner vor. Es handelt sich hierbei nicht nur um ein Schreckensszenario für den Teamchef Franco Foda, sondern um eine Situation, die leicht schon im laufenden März eintreten könnte. Am 25. März könnte das ÖFB-Team beim Auftakt in der WM-Qualifikation aus Spielern bestehen, die in der heimischen Bundesliga kicken bzw. ihr Geld nicht in Deutschland verdienen.

In unserem Nachbarland herrschen aufgrund der Corona-Krise strenge Einreisebestimmungen für Rückkehrer aus Großbritannien, die sich nach der Rückkehr für 14 Tage in Quarantäne begeben müssen. In der schottischen Hauptstadt Glasgow sollte Österreich am 25. März sein Auftaktspiel bestreiten, was für die vielen in der deutschen Bundesliga beschäftigten ÖFB-Teamspieler ein großes Problem darstellen könnte. Ihre Klubs werden wohl da nicht mitspielen, denn schon im Europacup gab es wegen dieser Reisebeschränkungen "Umzüge" deutscher Klubs in andere Länder (Anm.: So empfing Leipzig in der Champions League Liverpool in Budapest).