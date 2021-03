Wie vor 16 Jahren: Messi und Ronaldo sind draußen

Kylian Mbappé war sechs Jahre alt, und beim FC Liverpool spielten unter anderem Jamie Carragher und Fernando Morientes. 16 Jahre ist es her, und trotzdem gibt es eine Parallele zur diesjährigen Saison in der Champions League. In jener Spielzeit 2004/’05 schafften es die späteren Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Lionel Messi mit ihren Klubs Manchester United und FC Barcelona nicht ins Viertelfinale der Königsklasse. Dies wiederholte sich nun durch das Aus von Juventus Turin gegen den FC Porto am Dienstag und von Barcelona bei Paris Saint-Germain.

Nach der bitteren 1:4-Heimniederlage spielte der FC Barcelona im Rückspiel in Paris groß auf. Trotz der deutlichen Hinspiel-Niederlage wollte sich Barcelona mit dem Ausscheiden noch nicht abfinden. Angeführt von Messi starteten die Katalanen einen Sturmlauf. Doch Kylian Mbappé brachte PSG per Foulelfmeter in Führung (30.), für Barcelona traf Superstar Lionel Messi (37.). Dazu verschoss der Argentinier einen Foulelfmeter (45.+3). Auch nach der Pause lief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene in Richtung PSG-Tor. Doch die Gäste vergaben alle Möglichkeiten, es blieb beim 1:1.