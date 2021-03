Champions League: Barca scheitert an PSG, Leipzig an Liverpool

Cristiano Ronaldo hatte sich mit Juventus bereits am Dienstag gegen Porto verabschiedet. Am Mittwoch folgte ihm Lionel Messi in den Sommerurlaub in der Champions League.

Für den argentinischen Superstar des FC Barcelona war es vielleicht das Abschiedsspiel für die Katalanen in der Königsklasse. Der Vertrag des Barcelona-Urgesteins läuft Ende Juni aus, schon im Vorjahr wollte er seinen Klub verlassen.

Am Mittwoch endete die Europacup-Saison für die Katalanen wieder frühzeitig. Im Vorjahr war das Team um Messi im Viertelfinale mit einem 2:8 am späteren Champion Bayern gescheitert, heuer war es ein 2:5 in den zwei Partien gegen Paris Saint-Germain.