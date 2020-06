„Es war eine finanzielle Entscheidung“

Nachgefragt. Im Rahmen des 80 Millionen Euro schweren Sparpaketes verzichtet der ORF künftig auf die Bundesliga-Zusammenfassung am Samstagabend. „Selbstverständlich werden die Zuschauer in Wort und Bild über die Ergebnisse informiert“, sagt Hans Peter Trost. Der ORF-Sportchef über ...

... verärgerte Fans„Grundsätzlich kann ich die Aufregung verstehen. Aber es ist ja nicht so, dass wir am Samstag gar nicht mehr über die Bundesliga informieren werden. Es wird Kurzberichte geben, in denen wir alle Tore zeigen. So zirka um 22 Uhr soll das stattfinden, aber bitte nageln Sie mich nicht darauf fest, das ist noch alles in Planung.“

... die Umstrukturierung „Natürlich war das auch eine finanzielle Entscheidung, die Einschaltquoten hatten damit nichts zu tun. Sky wollte einen Tag als exklusiver Partner haben. Wir haben uns dann dazu entschlossen, auf den Samstag zu verzichten und dafür den Sonntag neu zu strukturieren.“

... den neuen Sonntag „Die spätere Beginnzeit der Bundesliga um 16.30 Uhr hat uns interessante Möglichkeiten eröffnet. Früher war es mit der Formel 1 oder Skirennen davor immer ein Problem. Jetzt ist es uns möglich, mehr Vorberichte und Hintergrundinformationen zu liefern und dem Fußball so eigentlich mehr Fläche zu bieten.“