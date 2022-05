ÖFB-Kader von Teamchef Ralf Rangnick: Erstes prominentes Opfer

Knapp vier Wochen ist es her, dass der ÖFB für viele überraschend Ralf Rangnick zum neuen Teamchef bestellte. Die Erwartungen und Hoffnungen sind groß, Anfang Juni wird es für den Deutschen gleich ernst. In der Nations League warten vier Spiele, zum Start geht es am 3. Juni zum Vize-Weltmeister Kroatien. Es folgen die beiden Heimspiele gegen Dänemark (6. Juni) und Weltmeister Frankreich (10. Juni) sowie ein weiteres Spiel gegen Dänemark in Kopenhagen (13. Juni).