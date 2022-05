Dragovic holt mit Roter Stern Belgrad den Meistertitel in Serbien

Aleksandar Dragovic ist nach seinen Titelgewinnen mit Basel in der Schweiz sowie mit Dynamo Kiew in der Ukraine nun auch serbischer Meister. Der 31-Jährige feierte am Sonntag mit Roter Stern Belgrad einen 3:1-Sieg gegen Vozdovac Belgrad und fixierte damit am letzten Spieltag den Titel vor Erzrivale Partizan.

Für Dragovic, der im März sein 100. Länderspiel für den ÖFB absolvierte, ist es der zehnte Titelgewinn in seiner Karriere. Mit Basel holte er vier Meistertitel und einen Cupsieg, mit Dynamo Kiew jeweils zwei Meistertitel und Cupsiege.

Die Chance auf Titel Nummer elf kommt am Donnerstag, wenn Roter Stern im serbischen Cupfinale auf Partizan trifft.