Mailänder Gala: AC Milan holt den 19. Meistertitel

Das Mapei Stadium war ganz in Händen der Mailänder.Schon vor dem Schlusspfiff bedankten sich die Fans mit Sprechchören bei Pioli, die Spieler freuten sich wie kleine Kinder vor dem Christbaum, tanzten in der Coaching Zone, schupften ihren Trainer durch die laue Sommernacht. Und die Altstars Giroud und Ibrahimovic genossen einen weiteren Titel in ihrem Karriere-Herbst/Winter.

Es wurde bei diesem Schauspiel viel getanzt und gesungen. Selbst Pioli gab emotional den Einpeitscher, bewegte die Fans auf den Rängen zu noch mehr Enthusiasmus. Und mit dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr, Tausende Milan-Fans stürmten das Feld.