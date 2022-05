Premier League: Meisterlicher Kraftakt von Manchester City

Aber das 1:1 von Liverpool war zu diesem Zeitpunkt noch immer zu wenig, Manchester hätte bei Punktgleichheit die Nase vorn. Doch Manchester City nahm in nur fünf Minuten das Glück wieder in die eigene Hand. Gündogan erzielte nach Sterling-Flanke per Kopf den Anschlusstreffer (76.). Rodri sorgte nach Zuspiel von Sintschenko für den Ausgleich (78.). Gündogan brachte Manchester nach Fehler der Villa-Verteidigung gar in Führung (81.).

Liverpool gewann noch

So hatte das 2:1 von Liverpool durch den eingewechselten Salah keinen Einfluss auf den Endstand in der Liga, auch das 3:1 durch Robertson nicht. Noch nie in der Geschichte der Premier League hat der Zweite in der letzten Runde den Titel geholt. Dafür aber hat Manchester City in den letzten fünf Jahren unter Pep Guardiola vier Meisterschaften geholt.

Leeds United schaffte unter Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch durch einen 2:1-Sieg bei Brentford knapp aber doch den Klassenerhalt, weil Burnley daheim gegen Newcastle verlor.