Erste Schatten über Sonnyboy Löw

Tatsächlich wird im Bundestrainer die Wurzel allen EM-Übels ausgemacht. Seine fragwürdigen Personal-Rochaden für das Semifinale wurden zum Eigentor, und die ersten Altstars haben sich schon auf Löw eingeschossen. Der ehemalige Teamkapitän Michael Ballack, den Löw 2010 erst entmachtet und schließlich vollends ignoriert hatte, ließ seinem "Lieblingstrainer" ausrichten: "Es wird Fragen geben über Löw und seine Entscheidungen, sein Coaching und seine Wechsel." Auch Hansi Müller, Europameister von 1980, sieht in Löws Aufstellungspoker die Schuld am EM-Aus. "Was nutzt uns das ganze spielerische Potenzial, wenn es auf der Bank sitzt?"

Joachim Löw hatte mit so einem heftigen Gegenwind nicht gerechnet. Nach dem verlorenen EM-Finale 2008 und dem WM-Semifinal-Aus 2010 (jeweils gegen Spanien) hatte er stets nur Lob und Respekt geerntet. Nun gerät er erstmals ins Schussfeld der Medien. Als er beim Heimflug von der EM gefragt wurde, ob er denn auch noch im nächsten Spiel auf der Bank sitzen werde, reagierte er mit Fassungs- und Sprachlosigkeit: "Jetzt so eine Frage zu stellen, das finde ich jetzt, ja ..."