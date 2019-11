Erste EM-Teilnahme: In Finnland ist der Teufel los

Diese große Sehnsucht erklärt wohl am besten die große Euphorie, die seit Freitag in Finnland herrscht, nachdem sich das Team erstmals für ein Turnier qualifizieren konnte. „Me ollaan sankareita kaikki, jos oikein silmiin katsotaan“, wurde im ganzen Land angestimmt, das ist die finnische Version von „We are the champions.“ Der Text bedeutet übersetzt: „Wir sind alle Helden, wenn ihr uns direkt tief in die Augen schaut.“