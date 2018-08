Ernstfall für das Nationalteam nach der Aufwärmphase

Für ÖFB-Teamchef Franco Foda wird es endlich ernst. Nach dem Test gegen Schweden am 6. September in der neuen Generali Arena absolviert der Deutsche nach zehnmonatiger Vorlaufzeit sein erstes Pflichtspiel in seiner neuen Position, noch dazu in einem neuen Bewerb. Am 11. September erfolgt für Österreich in Bosnien-Herzegowina (Zenica) der Anpfiff in die Nations League, wo Nordirland die Dreiergruppe komplettiert und Österreich durchaus mit Berechtigung Platz eins ins Visier nimmt.

Heute Vormittag stellt Foda jedenfalls sein Personal vor, dem er zwei Siege in den kommenden zwei Aufgaben zutraut. Nach den viel beachteten Siegen über Russland und Deutschland, der Niederlage gegen Brasilien und der anschließenden Sommerpause sind rund um die Legionäre im Team noch einige Fragen offen. Wie schaut die Personalpolitik des Teamchefs nach sechs Testspielen aus?

DAS Fragezeichen

Kann Marko Arnautovic spielen? Der 29-Jährige wurde beim Spiel von West Ham gegen Arsenal verletzt ausgetauscht. Laut Trainer Pellegrini klagte der Schütze zum 1:0 (Endstand 1:3) über Schmerzen im Muskel hinter dem Knie. Diese Woche soll sich entscheiden, ob er am Wochenende gegen Bournemouth spielen kann.

Die Einserfrage

Heinz Lindner feierte mit Grasshoppers Zürich zuletzt den ersten Sieg in der Liga, ist bei Thorsten Fink im Tor gesetzt. Cican Stankovic ist mittlerweile die Nr. 1 in Salzburg. Jörg Siebenhandl war sein Schützling bei Sturm. Rapids Richard Strebinger war beim Dreier-Länderspielpaket als vierter Tormann dabei, hat aber trotz guter Leistungen die schlechteren Karten. Klar ist nach Fodas Aussage im Juni: Wer gegen Schweden im Tor steht, wird vorerst auch die Nr. 1 für die Nations League sein. Eine Änderung gab es beim Tormanntrainer: Klaus Lindenberger hat seine Tätigkeit aus persönlichen Gründen beendet. Zumindest für die nächsten beiden Länderspiele im September übernimmt Josef Schicklgruber diese Aufgabe.