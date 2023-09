Erleichterung bei Rapid: Burgstaller darf trainieren, Gale spielen

Bis dahin steht Stürmer Fally Mayulu im Fokus. „Auch bei Blau-Weiß hat Fally ein, zwei Monate gebraucht, um reinzukommen“, erzählt Matthias Seidl über den Stürmer, der schon in Linz ein kongenialer Partner war. „Jetzt merkt man, wie es bei ihm bergauf geht.“ Barisic betont: „Dieser Prozess ist bei einem jungen Spieler, der erstmals in der Bundesliga bei einem neuen Verein, in einer neuen Stadt ist, ganz normal.“

Seidl sei „eine der ganz wenigen Ausnahmen, bei denen es bei Rapid sofort funktioniert hat“.

Voll im Mannschaftstraining stehen wieder Aleksa Pejic (nach einer Schambeinentzündung) und Thorsten Schick (nach einer Wadenverletzung). Barisic: „Für einen Einsatz kommt Sonntag mit Sturm aber noch zu früh“.