Dazu befragt, ob sein konfrontativer Umgang mit den Schiedsrichtern langsam eher kontraproduktiv für Beurteilungen sei, meinte Ilzer, dass es heuer zuvor kein einziges und in der Vergangenheit stets nur "Probleme mit Schiedsrichtern aus dem Wiener Raum gegeben" habe. Er werde seine Herangehensweise an der Linie aber nicht ändern. Bei Benachteiligungen, die der Sturm-Betreuer an diesem Tag auch in Weinbergers Gelbe-Karten-Politik sah, werde ein "Christian Ilzer niemals mit verschränkten Armen draußen stehen und sich das gefallen lassen".

Salzburg hatte "Spiel im Griff"

Dass die beiden Teams abseits vom Elfmeter ein packendes Bundesliga-Spiel boten, ging im Anschluss fast ein wenig unter. Beide Teams präsentierten sich vor anstehenden Europacup-Aufgaben nicht schlecht in Schuss. Salzburg-Coach Gerhard Struber führte auf seiner Plus-Minus-Liste fast nur Positiva an. "Wir hatten das Spiel über weite Strecken im Griff, waren sehr synchron in unserem Pressing und haben die Intensität gemeinsam auf ein super Level getrieben. Ich finde, wir haben mit unserem Positionsspiel Sturm auch gezeigt, dass wir nicht nur diesen Abnützungskampf leben, sondern sie auch bespielen wollen", sagte Struber vor dem CL-Start seiner Truppe am Mittwoch bei Benfica Lissabon. "Meine Jungs haben sich gestreckt und den Glauben nie verloren, dass wir das Spiel in unsere Richtung drehen können."