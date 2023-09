Hitziger Hit mit Feuerwerk: Sturm knöpft Salzburg Punkt ab

Keine Frage: Mit Sturm und Salzburg trafen die aktuell besten Mannschaften des Landes aufeinander. Und das Gipfeltreffen hielt, was es versprach. Viele Emotionen, packende Zweikämpfe, schöne Tore und die wohl längste erste Halbzeit in der Bundesligageschichte. Am Ende teilten sich die beiden Teams die Punkte, Salzburg bleibt nach dem 2:2 zwei Punkte vor den Grazern an der Spitze.

Die Anfangsphase gehörte den Hausherren. Bereits in der sechsten Minute brandete erstmals Jubel auf im ausverkauften Stadion. Kiteishvili hatte getroffen, das Tor zählte jedoch nicht, weil Affengruber zuvor im Abseits gestanden war. Doch Sturm präsentierte sich stark, gewann fast alle Zweikämpfe im Mittelfeld. Erst in der 20. Minute gab Konate den ersten Kopfball in Richtung Grazer Tor ab.