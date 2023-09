Traumtor aus 50 Metern: Hoffenheimer Grillitsch düpierte die Kölner

Bei der Wahl zum Tor des Jahres wird der Treffer von Florian Grillitsch sicherlich angeboten. Der Mittelfeldspieler nützte beim Gastspiel von Hoffenheim in Köln einen Fehler des Gästetormanns, um den Ball von der Mittellinie aus rund 50 Metern Entfernung über alle Kölner Köpfe hinweg in Tor zu versenken. Prädikat: sehenswert! Hoffenheim gewann in Köln mit den Teamspielern Ljubicic und Kainz 3:1. "Ich habe es einfach mal versucht. So ein Tor schießt man normalerweise nur einmal im Leben. Wenn das nochmal passiert, mache ich einen Rückwärtssalto", kündigte Grillitsch an.

Sabitzer setzte sich in einem weiteren Österreicher-Duell mit Dortmund in Freiburg mit Lienhart und Gregoritsch letztlich klar mit 4:2 durch.