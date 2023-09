Enttäuschung im ÖFB-Test: Nur 1:1 gegen die Nummer 164 der Welt

Laut wurde es in der ersten Hälfte nur, als Arnautovic und Alaba zwischendurch aufwärmten, zur Pause gab es gar Pfiffe. Nur in der Not hatte Teamchef Rangnick Alaba bringen wollen, offensichtlich war sie groß genug, da der Real-Star ebenso eingewechselt wurde wie Arnautovic, die Formation leicht adaptiert auf ein 4-2-3-1.

Umgehend lief es besser, gelang Gregoritsch nach einer schönen Kombination der gefeierte Ausgleich (50.). Nach dem Stimmungskiller in der ersten Hälfte war auch das Publikum zwischenzeitlich wieder zurück. Österreich dominierte, hatte bei einem Stangenschuss von Sabitzer nach Arnautovic-Vorarbeit Pech, umgekehrt bei einem Konter Moldaus durch Postolachi Glück.