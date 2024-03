Entscheidung über Rapid-Einspruch schon heute Nachmittag

Bereits am Freitag zu Mittag tagt die zweite Instanz, das Protestkomitee der Bundesliga. Mehrere der verurteilten Rapidler werden wieder persönlich vorsprechen. Mit einer Entscheidung ist frühestens im Laufe des Nachmittags zu rechnen.

Das Urteil wird Auswirkungen auf das Spiel in Klagenfurt am kommenden Sonntag haben, bei dem es für beide Teams darum geht, die Meistergruppe zu erreichen. Derzeit sind sechs Rapid-Akteure für die Partie gesperrt, fünf davon wegen der Vorkommnisse rund um das Derby. Die Hütteldorfer hoffen, dass einige der Sperren in bedingte Strafen umgewandelt werden.