Entscheidung gefallen: Ilzer wird neuer Austria-Trainer

Direkt nach dem historischen Spieltag am Sonntag hielt sich WAC-Trainer Christian Ilzer noch bedeckt: "Ich habe in den letzten sieben, acht Wochen zu dem Thema nichts sagen wollen, diese Saison mit 100 Prozent gelebt und will diese auch mit 100 Prozent zu Ende bringen. Heute werde ich richtig feiern, morgen und übermorgen ist mein Handy ausgeschaltet, dann werde ich eine Entscheidung treffen", hieß es gestern Abend.