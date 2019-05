Austria zwischen Ergebnis-Frust und Europa-League-Freude

Ein Abbild der Saison

Für Muhr waren die 90 Minuten von Pasching quasi ein Schnelldurchlauf durch die abgelaufene Saison, in der man stets den Erwartungen hinterher hinkte. "Es war eine Achterbahnfahrt so wie die ganze Saison, ein extremes Wechselbad", meinte Muhr. "Gefühlsmäßig hat sich heute die ganze Saison widergespiegelt."

Platz vier bedeutete freilich durchaus Handfestes, gerade der Verlauf im Saisonfinish machte Ibertsberger hoffnungsfroh. "Gratulation an meine Burschen, das war richtig, richtig stark, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben", betonte der 42-Jährige, der nach der Trennung von Thomas Letsch am 11. März vom Co- zum Cheftrainer aufgestiegen war. Seine Bilanz in 11 Ligaspielen: 3 Siege, 3 Remis und 5 Niederlagen.

Defensivroutinier Florian Klein gab zwar zu, dass es "nach so einem Spiel schwer ist, sich zu freuen", zeigte sich aber auch erleichtert. "Andererseits sind wir froh, dass wir das Europa-League-Ziel erreicht haben." Auch Monschein wusste nicht ganz, in welche Richtung es emotional gehen sollte. "Ich bin überhaupt nicht glücklich, dass wir so ein Spiel abgeliefert und in der zweiten Hälfte so nachgelassen haben", erklärte er. "Vielleicht kommt in den nächsten Tagen aber auch Freude auf."