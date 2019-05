WAC fix in der Europa League, Austria muss in die Quali

Der WAC hat die Bundesliga auf Rang drei abgeschlossen und sich damit ein Fixticket für die Gruppenphase der Europa League gesichert. Die Kärntner verwerteten am Sonntag ihren zweiten Matchball mit einem hart erkämpften, aber verdienten 2:1-Heimsieg gegen Sturm Graz. Sie wären aber auch bei einer Niederlage Dritter geworden, da die Wiener Austria bei Vizemeister LASK 2:5 unterlag.

Die Wiener blieben Vierter und haben ihren Europacup-Startplatz auch in der Tasche. Sie steigen in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League ins internationale Geschehen ein. Die Grazer müssen als Fünfter noch zittern, sie spielen am Donnerstag (auswärts) und Sonntag (heim) gegen den Sieger des Qualigruppen-Duells Rapid gegen Mattersburg um den letzten internationalen Startplatz. Der Play-off-Gewinner startet dann im Sommer bereits in der zweiten Qualirunde.