Ein Salzburger Schützenfest bei der Abschiedsfeier

7:0 endete das letzte Heimspiel der Ära Rose. Der Deutsche wird ja neuer Trainer bei Gladbach. Er schenkte in seinem letzten Spiel all jenen Spielern das Vertrauen, die wie er im Sommer sicher gehen werden: Munas Dabbur (wechselt zu FC Sevilla) stand genauso in der Startelf wie Hannes Wolf (zu RB Leipzig), Fredrik Gulbrandsen und Christoph Leitgeb, deren Zukunft noch offen ist.

Und diese bedankten sich auf ihre Art bei ihrem Trainer. Torschützenkönig Dabbur steuerte zwei Treffer zum höchsten Bundesliga-Sieg unter Rose bei (nur im Cup gab es gegen Austria Klagenfurt und in Deutschlandsberg ebenfalls 7:0-Siege). Auch Wolf traf doppelt, Gulbrandsen verabschiedete sich mit einem Treffer. Und Leitgeb, der nach zwölf Jahren im Red-Bull-Dress geht, zeigte, dass er mit 34 Jahren noch nicht zum alten Eisen gehört. Als der Steirer in der 65. Minute das Feld verließ, flossen bei ihm Tränen.