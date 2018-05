Christian Ilzer: Von der letzten Klasse bis in die Bundesliga

Später hat sich Ilzer auch mit taktischen Strategien auseinandergesetzt und sich eine private Analyse-Software geleistet. „Ich hab’ immer gewusst, dass ich ganz hinauf will, war mir früher aber nicht sicher, in welcher Rolle.“ Der Wunsch, sich als Cheftrainer durchzusetzen, kam vor sechs Jahren auf, als er diese Rolle beim SC Weiz in der Landesliga einnahm. „Da habe ich gespürt, dass ich mit meiner Art auch bei den Spielern ankomme, dass ich selbst gestalten will und mich deshalb in dieser Rolle auch am Wohlsten fühle.“

Um als Cheftrainer in der Bundesliga arbeiten zu dürfen, bedarf es aber der höchsten Trainer-Ausbildung. An diesem Punkt erlebte Ilzer zwei Mal einen Rückschlag. 2014 und 2016 wurde er vom ÖFB nicht für den Kurs zur UEFA-Pro-Lizenz nominiert. „Das war zwei Mal ein Schlag ins Gesicht.“ Um die nötigen Punkte für die Selektionskriterien des ÖFB zusammenbekommen, die ihm durch die ausbleibende Karriere als Profi-Spieler fehlten, absolvierte Ilzer auch den Lehrgang zur Elite-Junioren-Lizenz und nahm unter Heimo Pfeifenberger den Job als Co-Trainer in der Bundesliga an.

2018 ist er im Kurs dabei und an seinem vorläufigen Ziel, der Bundesliga, angelangt. „Im Nachhinein denk ich mir: Okay, ich habe jeden einzelnen Schritt gebraucht, um da rauf zu kommen.“ Bereit fühlt er sich jedenfalls. „Neben all den Kompetenzen, die man sich aneignet, ist Erfahrung ein großes Thema. Ich habe genug Fehler gemacht.“