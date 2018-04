Trainerausbildung: Der steinige Weg zum höchsten Diplom

Viele wollen, aber nur sehr wenige dürfen. Das in der Vorwoche vollzogene Aufnahmeverfahren für den Kurs zur UEFA-Pro-Lizenz, der höchsten Trainerausbildung, die zum Coachen in der Bundesliga berechtigt, versetzt alle zwei Jahre etliche Trainerkandidaten in Wallung. Das geht so weit, dass manch nicht berücksichtigter Bewerber die Geschäftsstelle des ÖFB stürmt, um dort mit hochrot angelaufenem Haupt den Sportdirektor zur Rede zu stellen, oder seinen Unmut über die Medien kundtut.

So werden Meinungen verbreitet und gebildet, die auf gefährlichem Halbwissen beruhen. Dabei ließe sich das durch ein paar Mausklicks verhindern. Denn der Weg zur höchsten Trainerausbildung ist auf der Homepage des ÖFB transparent beschrieben. Ein Blick in die „Trainerordnung“ verrät, worauf es ankommt und wie sehr dabei eine Gruppe an Bewerbern bevorteilt wird: ehemalige Profifußballer.

Bei den Kriterien zur Aufnahme in den UEFA-Pro-Lizenz-Kurs wurde ein Punktesystem entwickelt, bei dem etwa für eine Karriere mit 40 oder mehr Länderspiel-Einsätzen 20 Punkte vergeben werden. Im Vergleich dazu gibt es für ein abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaften nur zwei Punkte.

Enttäuschter Flögel

Rund 50 Bewerber hat es in diesem Jahr gegeben. Nicht in den Kurs geschafft hat es unter anderem Thomas Flögel, Trainer der St. Pölten Juniors. Seine Enttäuschung ist spürbar. Gegenüber Sky sagte der 46-Jährige: „Ich will mich weiterentwickeln, einen höheren Job annehmen und strebe das mit aller Vehemenz an. Jetzt sagt der ÖFB, dass ich das nicht darf.“

Wie sich im Gespräch mit dem KURIER (siehe unten) herausstellte, hat sich Flögel nicht ausreichend über die Kriterien informiert und wertvolle Punkte auf dem Weg zur Bewerbung liegen gelassen. So konnte der ehemalige Teamspieler seinen Vorteil, den er mit 37 Länderspielen gegenüber Amateurfußballern hat, nicht nutzen.