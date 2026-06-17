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England gegen Kroatien live: So steht es beim WM-Spiel
In der Gruppe L der Fußball-WM 2026 treffen um 22 Uhr (live ServusTV) England und Kroatien aufeinander.
Das nächste Topspiel der Fußball-WM 2026 steht an. Zum Auftakt der Gruppe L trifft Mitfavorit England auf Kroatien. Die Briten wollen den Fußball wieder nach Hause bringen, Kroatien wieder an die Leistung der WM 2018 anschließen. Damals erreichte man das Finale.
Anpfiff ist um 22 Uhr (live ServusTV).
Austragungsort ist das Dallas Stadium in Arlington (USA).
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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