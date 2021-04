Endzeitstimmung bei der Austria: "Natürlich ist man traurig"

Hartberg hat sich nach einem Fehlstart in die Quali-Gruppe mit zwei Siegen an der Spitze festgesetzt. "Wir konnten den Abstand nach unten vergrößern, es ist eine Situation, die es angenehm erscheinen lässt", erklärte Trainer Markus Schopp nach dem 1:0-Erfolg bei der Admira. Mit nun zehn Punkten Vorsprung auf das Niederösterreicher-Duo Admira und St. Pölten, am Dienstag der nächste Gegner, werden die Steirer mit dem Abstieg wohl ebenfalls nichts mehr zu tun haben.

Düstere Stimmung in Niederösterreich

Matchwinner war Seifedin Chabbi, der zum zweiten Mal in dieser Saison gegen die Admira als Joker den Siegtreffer erzielte. Chabbi kam nach dem Ausschluss von Admira-Verteidiger Lukas Malicsek (66.) und traf in der 80. Minute. Sein Blick geht nun nach oben. "Mit diesem Sieg muss man vielleicht nur noch mit einem Auge nach unten schauen, nicht mehr mit zwei. Unser absolutes Ziel ist und darf nur der siebente Platz sein", erklärte Chabbi im Sky-Interview. Rang sieben würde in einem Play-off die Chance auf die Europacup-Teilnahme bringen.