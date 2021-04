Geschenke in der Krise: Die Wiener Austria siegt in St. Pölten

Vor dem 1:0 unterschätzte Johannes Handl einen langen Maranda-Pass sträflich, Taylor Booth musste nur noch einschieben. Nur eine Minute später glich die Austria aus. Schmidt bugsierte einen Sarkaria-Corner per Oberschenkel ins eigene Tor.

Dominik Fitz vergab aus kürzester Distanz (33.).

Ausgerutscht

Schmidt rückte in Hälfte zwei ins Mittelfeld zurück, plötzlich wackelte die seit fünf Spielen in St. Pölten ungeschlagene Austria: Dor Hugi traf die Stange, Booth verfehlte am Fünfer eine Flanke.