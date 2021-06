EM-Start gegen Russland: Belgiens goldene Generation ist gefordert

Was die Belgier, mit einem Schnitt von 28,7 Jahren die älteste EM-Mannschaft, dennoch positiv stimmt? Die Qualifikation für die EURO haben sie mit zehn Siegen aus zehn Spielen souverän gemeistert. Unter Coach Martinez hat das Team in den letzten knapp fünf Jahren nur vier von 56 Partien verloren. „Wir können etwas Großes schaffen“, ist Flügelspieler Yannick Carrasco überzeugt, „wir spielen seit vielen Jahren in dieser Besetzung zusammen, das ist sehr positiv.“ Mut macht auch ein Blick auf die Statistik von Torjäger Lukaku. Mit 60 Volltreffern in seinen 93 Länderspielen ist er Rekordschütze seines Landes – mit Abstand.