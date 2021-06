Das sind die Teilnehmer der Fußball-Europameisterschaft

Von 11. Juni bis 11. Juli 2021 findet die Fußball-Europameisterschaft statt, sie wird erstmals in elf verschiedenen Ländern ausgetragen. Österreich spielt in Gruppe C gegen Nordmazedonien, die Niederlande und Ukraine.

Wer sind die Gegner der ÖFB-Elf und welche Mannschaften gehen noch an den Start?

Hier gibt es die Infos zu den Teilnehmern: