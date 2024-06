Ralf Rangnick: Mit 66 Jahren fängt das Teamchef-Leben erst an

Ales Pajovic, 45, war es mit zu verdanken, dass mitreißend kämpfende Handballer dem ORF bei der EM zu unverhofften Top-Quoten verhalfen. Gecoacht vom Taktikfuchs wurde etwa gegen Gastgeber Deutschland ein sensationelles Remis erreicht und mittlerweile auch die WM-Qualifikation für 2025 geschafft. Pajovic ist Slowene. Der 1,98-Meter-Mann hatte für sein Land in 181 Spielen 697 Tore geworfen.

Roger Bader, 59, strahlte bei der Eishockey-WM in Prag selbst in der größten Hektik Ruhe aus, als sich Österreichs Team mit einem überraschenden Remis gegen die Großmacht Kanada und einem Last-Minute-Triumph gegen Olympiasieger Finnland auch in die Herzen tschechischer Zuschauer spielte. Seit acht Jahren bemüht sich der besonnene Teamchef, österreichische Eishockey-Ausrutscher in Grenzen zu halten. Bader ist Schweizer.