EM-Quali live: So steht es bei Österreich gegen Aserbaidschan

Teamchef Ralf Rangnick setzt im ersten Länderspiel des Jahres (Spielbeginn 20.45 Uhr/live ServusTV) in Linz gegen Aserbaidschan auf Patrick Wimmer in der Startformation. Der 21-jährige Offensivspieler von VfL Wolfsburg kommt zum Auftakt der EM-Qualifikation zu seinem zweiten A-Team-Einsatz. Als Rechtsverteidiger beginnt anstelle des zuletzt an einem Magen-Darm-Virus erkrankten Stefan Posch PSV-Eindhoven-Legionär Phillipp Mwene.