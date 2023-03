Video: Der 800. Treffer von Lionel Messi war ein Traumtor

Weltmeister Argentinien gewann sein erstes Länderspiel seit der Fußball-WM in Katar auch dank eines Traumtores von Lionel Messi. Der 35-jährige Superstar traf beim 2:0-Sieg der Argentinier gegen Panama am Donnerstag in Buenos Aires mit einem direkten Freistoß ins Kreuzeck (89.) zum Endstand. Es war das 800. Tor im 1017. Pflichtspiel in der Karriere des Ausnahmekickers, der 99. Treffer im Länderspiel-Trikot.