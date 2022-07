EM-Heldin Nicole Billa: "Wir haben uns von der besten Seite gezeigt"

Zwei Worte genügten, und schon war es um Nicole Billa geschehen: Old Trafford. Als am Centre Court von Kitzbühel die Sprache auf den Fußball-Tempel in Manchester kommt, beginnt die 26-jährige Fußballerin unverzüglich zu grinsen und ist auch knapp drei Wochen nach dem EM-Duell gegen England noch immer aus dem Häuschen.

"Es war so eine sensationelle Stimmung und so laut dort", erzählte Nicole Billa am Rande ihres Besuchs bei den Generali Open in Kitzbühel. "Wenn die Mannschaftskollegin zwei Meter neben dir was gesagt hat, hast du schon nichts mehr gehört."