EM-Aus für Tormann Schlager, Pause für Dortmund-Star Sabitzer

Am 5. Mai verletzte sich Alexander Schlager beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Rapid am Knie. Der 28-Jährige wurde am Meniskus operiert. Von diesem Zeitpunkt an war klar: Eine EM-Teilnahme des Torhüters wird ein Rennen gegen die Zeit.

Seit Freitag ist klar: Der Salzburg-Kapitän hat das Rennen verloren. Schlager wird nicht mit zur EURO fahren, wie Teamchef Ralf Rangnick bei der Pressekonferenz vor dem Spiel bekanntgab.