EM: Pizza-Lieferung direkt ins Fußballstadion

"Willkommen bei der offiziellen Plattform für Essenslieferungen der UEFA EURO 2020™, Lieferando.de", so steht es auf der aktuellen Fan-Webseite des Lieferservices geschrieben. Ein Gag? Keines Wegs!

Während der Europameisterschaft testet Lieferando erstmals ein neues Angebot: die Lieferung direkt ins Stadion. Fans können demnach eine Auswahl an Essen und Getränken per App zu ihrem Zuschauerplatz bestellen. Der neue Service soll zunächst bei den vier EM-Spielen in München getestet werden. Auch in der EM-Arena in Amsterdam kommen Zuschauer in den Genuss des neuen Liefer-Konzepts.