Ungarn fordert EM-Titelverteidiger Portugal und Superstar Ronaldo

Am Montagmorgen stand er schon mit den Kollegen um Cristiano Ronaldo auf dem Trainingsplatz in Budapest, am Dienstag ist Ungarn der erste Gegner des Titelverteidigers, Dalot wird wohl auf der Bank Platz nehmen (18 Uhr/live ORF 1). Und die Puskás-Arena wird wohl bis auf den letzten Platz gefüllt sein – Ungarn ist das einzige der EM-Veranstalterländer, das so etwas zulässt.