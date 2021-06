Traumtor und Doppelpack: Schick führt Tschechien zum EM-Auftaktsieg

Die Tschechen setzten sich in der Gruppe D an den zum Auftakt ebenfalls siegreich gebliebenen Engländern vorbei vorerst an die Spitze. Auf sie wartet nun am Freitag das Duell mit den zum Auftakt unterlegenen Kroaten. Schottland erwartet im Londoner Wembley dann das "Battle of Britain" gegen England.

Von Fans herbeigesehnt

Schottlands erstes Spiel auf großer Bühne seit der WM 1998 war von den Fans herbeigesehnt worden. Der Hampden Park war mit 12.000 Zuschauern im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten ausgefüllt. Die Hausherren mussten den angeschlagenen Kieran Tierney von Arsenal vorgeben. Tschechien vertraute auf Spielmacher Vladimir Darida und Mittelstürmer Schick.