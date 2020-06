Eine schöne Bescherung in Kalabrien

Während die meisten großen Fußball-Ligen eine (kurze) Pause einlegen, zieht die Premier League auch über die Weihnachtstage ihr Programm durch. Der Boxing Day am 26. Dezember ist für Marko Arnautovic kein Novum mehr. Am Freitag (16 Uhr) trifft er mit Stoke City in Liverpool auf Everton.

Am Boxing Day machen in Großbritannien besser situierte Menschen Hilfsbedürftigen Geschenke. „In den Stadien herrscht eine ganz besondere Stimmung“, berichtete der langjährige England-Profi Dietmar Hamann. „Für die Engländer ist der Boxing Day ein sehr spezieller Tag, an dem die ganze Familie ins Stadion geht. Das hat dort so Tradition.“ Für Familie und Ruhe haben die Profis hingegen nur wenig Zeit. So geht es auch Österreichs zweitem Legionär in der Premier League, Andreas Weimann. Der 23-Jährige hat am Christtag Training und trifft am Stefanitag mit Aston Villa auswärts auf Swansea City. Besuch seiner Familie aus Wien erhält er über Silvester. Doch auch am Neujahrstag wird in der Premier League gekickt.

Profifußball und Spiele zu Weihnachten gibt es in England aber nicht nur in der obersten Liga. Österreichs ehemaliger Unter-21-Goalie Robert Olejnik etwa trifft am Stefanitag mit Scunthorpe United in der League One (3.) auf Rochdale AFC. In der League Two (4.) trifft der Steirer Johannes Ertl mit Portsmouth auf Wimbledon. Erste Wahl ist der siebenfacher österreichische Teamspieler, heute 32, bei seinem Klub jedoch nicht mehr.