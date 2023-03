Eine Premiere im Derby nach der rapiden Umschulung von Jonas Auer

Wenn dann noch die WSG Tirol gegen Sturm gewinnt, würde die Austria tatsächlich in die Quali-Gruppe abstürzen. „Dann haben wir es selbst verbockt“, stellt Manuel Ortlechner klar. Der Sportdirektor appellierte an die Spieler: „Sie sollen nicht zu emotional an das Thema herangehen und cool bleiben.“

Trainer Michael Wimmer möchte bei seiner Derby-Premiere keine Zwischenstände der Konkurrenz an die Spieler weitergeben: „Wir fokussieren uns auf unser Spiel und wollen gewinnen.“

Von vorne nach hinten

Bereits am Dienstag hat Jonas Auer mit der erstmaligen Team-Einberufung gewonnen. Der in der St. Pöltner Akademie als Flügelstürmer ausgebildete 22-Jährige kann stolz darauf sein, von Teamchef Rangnick als „einer der gelernten Linksverteidiger Österreichs“ eingeschätzt zu werden.

„Ich freue mich über das Lob und sehe mich mittlerweile selbst als Verteidiger. Aber ich weiß, dass ich mich defensiv noch weiter verbessern muss“, sagt Auer.