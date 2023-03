Austria: Aufsichtsrat stimmt gegen AG-Vorstand Gerhard Krisch

Vergangene Woche verkündete Frank Hensel bei der Generalversammlung der Wiener Austria seinen Rücktritt zu Ende der Saison, nun gibt es auch eine Veränderung bei einer weiteren wichtigen Position.

Der bis zum Frühjahr 2024 laufende Vertrag von AG-Vorstand Gerhard Krisch wird nicht verlängert, wie aus Gremien der Austria zu vernehmen ist und wie auch sportsbusiness.at vermeldete. Im April muss ohnehin eine Entscheidung fallen, ob der Kontrakt verlängert wird oder nicht.

Und diese Entscheidung soll schon am 1. März, also zwei Tage vor Abgabe der Lizenz-Unterlagen, in einer Aufsichtsrats-Sitzung gefallen sein. Dabei wurde Gerhard Krisch angehört, danach soll eine Abstimmung erfolgt sein. Angeblich einstimmig 9:0.