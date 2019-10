Eine Frage des Geldes: Die kostspielige EURO-Tour des ÖFB

Schon vor dem Auswärtsspiel gegen Slowenien war klar, dass die Bilanz von Teamchef Franco Foda in seiner bisherigen Schaffensperiode an der Spitze der bisherigen Trainer der Nationalmannschaft steht. Gezählt werden dabei allerdings nur die Engagements, die zumindest zehn Länderspiele andauerten.

In 19 Pflicht- und Freundschaftsspielen saß der Deutsche auf der österreichischen Bank und erlebte zwölf Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen. Das ergibt einen Punkteschnitt von 2,0. Ein statistischer Wert, der "auch für die Mannschaft spricht", relativiert Foda. Besonders am Anfang der EM-Qualifiaktion hatte es noch düsterer ausgesehen. Nach dem klassischen Fehlstart gegen Polen (0:1 in Wien) und Israel (2:4 in Haifa) gelangen der Nationalmannschaft Team in fünf Spielen vier Siege und ein Remis.

Die Nummer zwei im Ranking ist übrigens Karl Stotz, der es (umgerechnet auf die Dreipunkteregel) zwischen den Jahren 1978 und 1981 auf einen Schnitt von 1,875 Zähler gebrachte hat.