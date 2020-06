Eine Fiesta kommt selten allein

Sieht so ein Fußball-Land aus, das sich in der Krise befindet und bei der WM nicht zu den Favoriten gehört? Interessanterweise scheint Spanien bei den internationalen Buchmachern derzeit nicht in den Top drei auf und wird sogar hinter Deutschland geführt. Eine Einschätzung, die in Deutschland nach der Abfuhr der Bayern gegen Real Madrid (Gesamtscore 0:5) niemand teilt. "Wir haben die Stärke des deutschen Fußballs nach dem Triple der Bayern und den Erfolgen von Dortmund zu überhöht eingeschätzt", meint etwa Martin Kind, der wortgewaltige Präsident von Hannover 96. In der Europa League kam keiner der drei deutschen Vertreter ( Stuttgart, Freiburg, Frankfurt) über das Sechzehntelfinale hinaus. Im Gegensatz dazu schaffte sogar das abgeschlagene Schlusslicht der Primera División ( Betis Sevilla) den Sprung ins Achtelfinale. "Das zeigt uns auch im Hinblick auf die WM, dass der deutsche Fußball nicht so stark ist wie gedacht", sagt Martin Kind.