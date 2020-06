Königliche Lehrstunde für die Bayern

Die Party war angerichtet in der Weißwurst-Metropole. Knapp 70.000 hatten ihre bayrischen Lieblinge mit einer sehenswerten Choreographie empfangen. Das Bayern-Wappen ausgebreitet auf der Längsseite, der Champions-League-Pokal hinter dem einen und das Motto "Immer weiter" hinter dem anderen Tor. "Immer weiter" als Botschaft für grenzenlosen Kampfgeist.

Die Ausgangslage war schwierig, aber nicht unlösbar für die Bayern nach der 0:1-Niederlage letzten Mittwoch in Madrid. Ein schnelles Tor sollte die Aufgabe erleichtern und den Bayern zum dritten Mal in Folge die Tür zum Endspiel nach Lissabon aufstoßen. Das war zuletzt Juventus Turin (1996 – 1998) gelungen. Dass es dabei bleiben würde, war schon nach einer Viertelstunde klar. Wegen Sergio Ramos: Der Innenverteidiger, bei einem Eckball von Luka Modric völlig alleingelassen, hatte leichtes Spiel, schraubte sich in den Abendhimmel und traf wuchtig per Kopf zum 0:1 (16.). Keine vier Minuten später wurde der Welt- und Europameister endgültig zum Partyschreck, wieder nach einer Standardsituation: Einen Freistoß von rechts verlängerte Pepe zum Abwehr-Kollegen, der erneut per Kopf zur Stelle war – 0:2 (20.).