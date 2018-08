Eine Chronologie des Salzburger Champions-League-Traumas

Das Düdelingen-Debakel

Kaum ein Moment in der jungen Geschichte von Red Bull Salzburg hat sich so sehr in das kollektive österreichische Fußballgedächtnis eingebrannt wie das Scheitern gegen Düdelingen in der Saison 2012/13: Am 17. Juli unterlag man auswärts beim luxemburgischen Meister mit 0:1. Im Rückspiel herrschte Panik, man geriet gar mit 0:1 in Rückstand. Die 2:1-Pausenführung war zu wenig, und nach dem Seitenwechsel ging Düdelingen gar erneut mit 3:2 in Führung. Zwar drehte Salzburg das Spiel noch einmal und siegte mit 4:3, die Auswärtstorregel brach den Bullen jedoch das Genick.

Das Malmö-Trauma

An den Schweden biss sich Salzburg gleich zwei Mal in Folge die Zähne aus. 2014/15 hatte man sich mit im Play-off einem 2:1-Sieg zuhause noch in eine passable Ausgangslage gebracht. Vor dem Rückspiel tauchte dann aber Leistungsträger Sadio Mane unter, aus Angst, er dürfe Salzburg vielleicht nicht verlassen. In Schweden ging man mit 0:3 unter, Mane wurde kurz danach an Southampton verkauft. Ein Jahr später hieß der Gegner in der dritten Quali-Runde erneut Malmö, der 2:0-Sieg zuhause ließ erneut vom Aufstieg träumen - ehe man in Malmö ein zweites Mal mit 0:3 verlor und erneut die Segel streichen musste.