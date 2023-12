ManCity-Star während Spiels überfallen - Familie war im Haus

Einbrecher sind während eines Spiels von Manchester City in das Haus des englischen Fußball-Nationalspielers Jack Grealish eingedrungen. Wie die Zeitung Sun am Freitag berichtete, seien Schmuck und Uhren im Wert von einer Million Pfund (1,15 Mio Euro) gestohlen worden. Grealishs Verlobte sowie mehrere Familienmitglieder, die den 3:1-Auswärtssieg des Titelverteidigers bei Everton am Mittwochabend am Fernsehen verfolgten, blieben unverletzt.