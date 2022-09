Ein Rapidler erweist sich für WSG Tirol als Glücksgriff

Trainer Thomas Silberberger setzt auf junge Spieler, die bei anderen Vereinen nicht zum Zug kamen und keine Zukunft-Perspektive hatten. Lukas Sulzbacher erwies sich für die Tiroler bisher als Glücksgriff und Top-Verstärkung. In den sieben Ligaspielen, in denen er bisher zum Einsatz kam, bekleidete der 22-Jährige schon etliche Position. Rechts und links in der Viererkette, rechts im Mittelfeld, auch als Achter war er schon am Ball.

"Ich würde sagen, dass ich eine gewisse Spielintelligenz mitbringe und ganz gut lesen kann, wo ich wann auftauchen muss", sagt der selbstbewusste Tullner.