Ein Orkan der Wut bei Sturm Graz: "Das macht mich verrückt"

Später bei der Pressekonferenz tat Nestor el Maestro sein Anfall leid. „Ich möchte mich für meine Überreaktion entschuldigen", sagte der Sturm-Coach, der den Grund für seine schlechte Laune vor allem in den Schiedsrichterleistungen sieht. "Wenn Sie unsere Niederlagen analysieren wie viele waren da ganz sauber?“

Sturm-Goalie Jörg Siebenhandl verlor nach Schlusspfiff ebenfalls die Fassung und kritisierte Schiedsrichter Spurny auf derbe Weise, die möglicherweise für ihn noch ein Nachspiel haben könnte. Denn der Torhüter vergriff sich bei seiner Kritik gleich mehrmals im Ton, als er im Sky-Interview von einem „ Verbrechen am Fußball“ sprach und tatsächlich sagte: „Am liebsten hätte ihn jeder zusammengegrätscht, aber das kannst du als Spieler nicht."

Ärger auch in der Südstadt

Klaus Schmidt war fuchsteufelswild. So sehr, dass er nach fünf Minuten die Pressekonferenz in der Südstadt nach dem NÖ-Derby gegen St. Pölten wortlos verließ. Im benachbarten Trainerkammerl ließ der neue Admira-Coach seinen Ärger dann am Mobiliar aus – hörbar durch die geschlossene Tür des PK-Raumes.

Es war aber nicht eine Journalistenfrage oder eine Schiedsrichterentscheidung, die ihn so sehr erregte, sondern das, was sich davor abgespielt hatte. Seine Mannschaft war im Nachzüglerduell klar das bessere Team gewesen, kassierte aber in der 93. Minute nach einem Outeinwurf just durch den Ex-Admiraner Ouédraogo den Ausgleich zum 1:1-Endstand.