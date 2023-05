Ein neuer Job für Ex-Austria-Trainer Thorsten Fink

Der ehemalige Austria-Trainer Thorsten Fink wird neuer Trainer beim belgischen Fußball-Erstligisten VV St. Truiden. „Fink ist ein sehr erfahrener Trainer, der die Ärmel hochkrempeln will und eine echte Siegermentalität hat“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins vom Dienstag. Deshalb sei der 55 Jahre alte frühere Bayern-Profi der ideale Kandidat, um den Klub in der kommenden Saison zu führen.